Kölbi trasladará información de sus líneas al Banco Central para evitar estafas con SINPE

La operadora kölbi, propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), habilitó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) la consulta de numeración telefónica para tratar de evitar estafas mediante líneas prepago vinculadas a cuentas SINPE.

Esto significa que el Central podrá ver, en tiempo real, cuando una línea quede inactiva por cualquier razón, pero el número se mantenga ligado a la cuenta bancaria del usuario, como es común en la actualidad.

“Desde el 2 de febrero, kölbi se constituyó en el primer operador de telecomunicaciones del país en implementar esta herramienta, con la cual, reporta –en tiempo real– al BCCR, las líneas de teléfono que se liberan, para que, en caso de que el número tenga asociado el servicio SINPE Móvil, se desvinculen de forma inmediata”, explicó el instituto.

La herramienta, desarrollada por el ICE en conjunto con el Central, pretende combatir una modalidad de estafa cada vez más común en el país, en la que los delincuentes compran chips prepago para probar, uno por uno, si los números están vinculados a cuentas bancarias mediante SINPE Móvil.

Una vez encuentran un número ligado a una cuenta, extraen los recursos mediante mensajes de texto.

Según datos del OIJ, solo en los primeros meses de 2025 se reportó un incremento de alrededor de 88% de estas denuncias con respecto al mismo periodo de 2024. A ese momento, el daño económico de lo denunciado ascendía a casi ₡3 mil millones.