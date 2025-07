Juzgado tico resolvió caso por supuesto lavado contra David Ochy antes de extradición a Panamá

Antes de ser extraditado a Panamá, el excandidato presidencial de ese país, David Ochy, cerró un capítulo judicial en Costa Rica.

El empresario fue sobreseído definitivamente por el Juzgado Penal de Pococí, en una causa que se le seguía por presunto lavado de dinero.

La información la confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público ante una consulta de Teletica.com.

De hecho, fue esa determinación del órgano jurisdiccional la que dio pie a la extradición del político al país vecino del sur, donde se le requiere por aparente blanqueo de capitales (el equivalente a la legitimación de capitales) en un caso que policialmente se conoce como “New Business”, que tiene que ver con la compra del Grupo Editorial Epasa con $40 millones que, aparentemente, provenían de fondos públicos, durante la administración de Ricardo Martinelli.

Ochy fue detenido el 5 de diciembre de 2023, en una vivienda en Guápiles de Pococí. En ese momento, en su contra existía una causa por aparente lavado de dinero en Costa Rica, además de la orden de captura internacional.

Al día siguiente, el fiscal general Carlo Díaz, explicó que la extradición del excandidato iba a tener que hacerse de forma diferida, hasta que culminaran las investigaciones que se le seguían en Costa Rica.

Inicialmente, Ochy fue perseguido en el país como si se tratase de un nacional más, pero durante la pesquisa se determinó que podía ser extranjero. Fue hasta ese momento que se iniciaron las coordinaciones con Panamá.

El acento extranjero e inconsistencias detectadas por el Registro Civil delataron al exaspirante.

La causa que se le seguía al empresario apuntaba a que este había hecho millonarias inversiones en Pococí, que no coincidían con su solvencia económica, como una empacadora en Batán de Matina, según informó en su momento Telenoticias.

Sin embargo, cuando Ochy fue aprehendido, también portaba una cédula y licencia de conducir falsas, con las que se pretendía hacer pasar por costarricense.



Los hechos se investigaron bajo el expediente 23-002028-0066-PE. Con el sobreseimiento definitivo, la sumaria fue cerrada sin posibilidad de volver a abrirse.

Ese requerimiento únicamente cabe cuando el hecho denunciado no es delito, no fue cometido por la persona o no porque no hay pruebas suficientes para ir a juicio.

Sobre la determinación del Juzgado de Pococí, este medio mantiene en trámite una solicitud ante el departamento de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia.