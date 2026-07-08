Investigan tenso intercambio entre piloto y controlador aéreo en el Juan Santamaría

Las autoridades investigan un intercambio entre un piloto y un controlador aéreo que quedó registrado en las comunicaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

La conversación inició tras el aterrizaje de una aeronave, cuando surgieron diferencias sobre la instrucción para abandonar la pista.

"Yo decidí salir por Juliet porque no te oí... Así es que la inquietud es con ustedes, no conmigo", mencionó el piloto.



Mientras el piloto sostenía que ya había iniciado el viraje cuando recibió la indicación, desde la Torre de Control aseguraban que la instrucción había sido comunicada previamente para facilitar su llegada al puente.

El tono del intercambio escaló cuando el capitán atribuyó la situación a supuestas "incompetencias" en la operación del aeropuerto.

"No es a mí, son los pasajeros que sufren por esas incompetencias que están pasando aquí", indicó el piloto.



Ante ese señalamiento, el controlador rechazó la afirmación y explicó que las decisiones respondían a la planificación operacional. Además, indicó que las condiciones de la infraestructura aeroportuaria no dependen del personal de la Torre de Control.

"Hablar de incompetencias, cuando realmente nosotros estamos planificando... ese ya es un poquito pasado de la línea", defendió el controlador.



Posteriormente, el funcionario solicitó al piloto identificarse para confeccionar un reporte sobre lo ocurrido. Sin embargo, el capitán respondió que su nombre podía obtenerse a través del plan de vuelo, por lo que no lo proporcionó durante la comunicación por radio.

"Yo tengo la capacidad, porque así me lo dice la legislación de Costa Rica, de pedirle su nombre para hacer un reporte. ¿Me regala su nombre, por favor?", le dijo el controlador al piloto.



"Con gusto, ahí aparece en el plan de vuelo... ahí está mi nombre, para que lo sepa", respondió el piloto.

El intercambio concluyó con la advertencia del controlador de que esa negativa también sería consignada dentro del informe del incidente.

Tras lo ocurrido, el Sindicato de Técnicos en Navegación Aérea (SITECNA) informó que esperará el análisis de los departamentos de Safety Management System (SMS), Calidad (QA) y Human Factors para determinar qué procede.

El sindicato indicó que, al tratarse de una actividad en la que intervienen seres humanos, no pueden presentarse errores o violaciones a los procedimientos, por lo que su gestión oportuna resulta fundamental para evitar situaciones más graves. Además, reiteró que tanto pilotos como controladores comparten una misma prioridad: garantizar la seguridad, el orden y la fluidez de las operaciones aéreas.

Telenoticias consultó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Dirección General de Aviación Civil sobre este caso. Al cierre de esta publicación, ambas instituciones se encontraban preparando su respuesta.



