Mientras muchos identifican a Guanacaste por sus playas, el turismo y la tradición sabanera, desde Liberia se desarrolla una investigación que podría transformar la forma en que el mundo previene el cáncer cervicouterino.

Desde hace más de tres décadas, científicos de la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas (ACIB-FUNIN) han convertido a la provincia en un referente internacional para el estudio del virus del papiloma humano (VPH). Este trabajo ha sido posible gracias a la participación de miles de mujeres guanacastecas, cuya colaboración permitió comprender mejor la evolución del virus y abrir el camino hacia nuevas estrategias de prevención.

Hoy, esa investigación escribe un nuevo capítulo. Más de 20.000 jóvenes costarricenses participan en el estudio ESCUDDO, desarrollado desde Liberia en conjunto con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Los primeros resultados muestran que una sola dosis de la vacuna contra el VPH ofrece una protección equivalente a dos dosis, con una eficacia superior al 95% frente a los tipos del virus evaluados.

Si estos resultados se confirman a largo plazo, el impacto sería significativo: permitiría reducir costos, simplificar las campañas de vacunación y ampliar el acceso a la inmunización en países con menos recursos.

Mientras la Organización Mundial de la Salud impulsa la eliminación del cáncer cervicouterino como problema de salud pública, Costa Rica aporta evidencia científica desde Guanacaste para acercarse a ese objetivo.

La investigación continúa para determinar cuánto tiempo se mantiene la protección que ofrece una única dosis. De confirmarse los resultados, un avance científico desarrollado desde Liberia podría transformar las estrategias de vacunación contra el virus del papiloma humano en todo el mundo.



