Inteligencia artificial fortalece la lectura si se usa con criterio

La inteligencia artificial puede convertirse en una aliada para fortalecer el hábito de la lectura; pero también puede afectar la comprensión y el pensamiento crítico si sustituye el proceso, según expertos.



Estas herramientas permiten explicar textos complejos, aclarar palabras desconocidas y recomendar lecturas según los intereses de cada usuario. Funciones como esas facilitan el acceso a la información y apoyan el aprendizaje (ver video adjunto).



Uno de los usos más frecuentes consiste en generar resúmenes de libros y documentos. Los especialistas señalan que esta práctica puede reducir el esfuerzo de lectura; también puede limitar la comprensión profunda de los contenidos y el desarrollo del análisis crítico.



El experto Fabián Mata indicó que el uso consciente de la inteligencia artificial resulta clave para aprovechar sus beneficios. Además, recordó la importancia de mantener el criterio humano durante la búsqueda y evaluación de información.



Hay otros riesgos como la desinformación, la aceptación de contenidos inexactos y las prácticas de deshonestidad académica cuando las respuestas generadas por inteligencia artificial se utilizan sin verificación.



Como parte de los esfuerzos para promover un uso adecuado de estas tecnologías, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) capacitaron recientemente a bibliotecólogos escolares en el uso de herramientas gratuitas de inteligencia artificial.



Durante el taller, los participantes aprendieron a crear materiales educativos, apoyar proyectos de lectura, facilitar investigaciones y agilizar tareas propias de las bibliotecas escolares.