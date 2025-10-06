Inician trabajos en Cambronero: paso por Ruta 1 seguirá cerrado al menos un mes

Este lunes iniciaron los trabajos en el sector de Cambronero afectado por un enorme deslizamiento que mantiene cerrado el paso por ese tramo de la Ruta 1.



Cuadrillas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) están en la zona para recuperar un poste y parte del tendido eléctrico que cayó junto a la vía.



El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) también trabaja en la limpieza del lugar y así permitir a las autoridades comenzar con las obras para instalar un puente modular que permita rehabilitar el paso de manera provisional.



Esos trabajos, según precisó hoy el ministro de Transportes, Efraím Zeledón, se extenderán por 30 días.



Al mismo tiempo, se empezaron a analizar posibles soluciones definitivas para el problema, incluido un muro de contención.

Las autoridades subrayaron que la zona del deslizamiento es compleja por lo pronunciada de su pendiente y estar en una curva.

Además, previamente no estaba identificada como de alto riesgo.