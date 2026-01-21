Inicia temporada de incendios forestales: autoridades piden extremar precauciones

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) confirmaron el inicio oficial de la temporada de incendios forestales 2026 en Costa Rica, a partir del pasado 15 de enero, e hicieron un llamado urgente a la población para evitar el uso del fuego, especialmente ante las actuales condiciones climáticas.



Según las autoridades, la mayoría de los incendios forestales que se registran en el país son de origen humano, es decir, provocados de manera directa o indirecta por las personas, lo que genera graves daños a la biodiversidad, infraestructura, ecosistemas y pone en riesgo la vida humana (ver video adjunto de Telenoticias).



El SINAC advirtió que los fuertes vientos y las ráfagas propias de esta época seca favorecen una rápida propagación del fuego, lo que dificulta su control y aumenta el impacto ambiental. Ante este panorama, se activó un estado de vigilancia permanente en las áreas de conservación, con el fin de reforzar labores de prevención, monitoreo y respuesta.



Las autoridades recordaron que ante cualquier avistamiento de incendio forestal, se debe realizar el reporte inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1, para que los cuerpos de socorro puedan atender la situación con rapidez.



En los últimos días, zonas como Guanacaste han registrado incendios de gran magnitud, donde cientos de metros de terreno fueron consumidos por las llamas, provocando la muerte de animales y la destrucción de importantes áreas naturales.



El SINAC reiteró que muchos de estos eventos pueden prevenirse con acciones responsables, como no realizar quemas, no lanzar colillas de cigarro y evitar fogatas en zonas boscosas o áreas protegidas.

