Incopesca asegura que es imposible eliminar pesca incidental de tiburón martillo

2 de marzo de 2024, 8:05 AM

Pese a una orden de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) afirma que no es posible eliminar por completo la pesca involuntaria del tiburón martillo.



El 21 de junio del 2023, mediante la Resolución Nº 00912 - 2023, la Sala Primera ordenó declarar a las especies de tiburón martillo Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran y Shyrna Zygaena como vida silvestre y en peligro de extinción (ver video de Telenoticias).



“Se ordena a SINAC, Incopesca y al Estado adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para erradicar la captura, retención, comercialización y descarga de las especies antes mencionadas”, indica la resolución.



Sin embargo, de acuerdo con el Incopesca, la medida no se puede cumplir en su totalidad.



“Para poder eliminar la captura incidental de un organismo, tenés que eliminar por completo la pesquería, porque no podés eliminar la captura incidental de estas especies”, manifestó Nixon Lara, investigador de Incopesca.



El tiburón martillo está en peligro crítico de extinción de acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).