Incofer analiza cómo conectar aeropuerto Juan Santamaría con sistema ferroviario

Las autoridades del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) analizan alternativas para conectar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con la red ferroviaria nacional.

Se trata de un proyecto para enlazar la principal terminal aérea con uno de los transportes públicos que más personas mueve en el centro del país. La idea es facilitar el ingreso y salida de las miles de personas que todos los días utilizan el aeropuerto.

Actualmente, se realiza un estudio de factibilidad enfocado en la demanda de viajeros que pasan por el Juan Santamaría y podrían beneficiarse de esa conexión directa.

Guillermo Carazo, director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, explicó que un proyecto como este debe también preocuparse de tener diferentes conexiones y no ser una ruta exclusiva con el aeropuerto.

“En muchos aeropuertos y ciudades hay un sistema de transporte público masivo, donde uno llega a la terminal y puede conectar ahí con la ciudad, no hace falta un tren directo del aeropuerto a la ciudad, sino que se interconecte con las cosas que podemos hacer”, dijo.

La visión a futuro es que una persona pueda llegar al país, salir de la terminal aérea y transportarse en tren hacia diferentes puntos de la Gran Área Metropolitana.

Entre las opciones que se analizan están la construcción de un tren elevado o uno subterráneo, pues es un trayecto pequeño que podría beneficiar no solo al transporte del país sino, además, al turismo.

Según lo proyectado, la construcción de este tren podría arrancar en 2027 y estar listo en 2030.

