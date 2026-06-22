Hundimiento en Ruta 27: Transportistas reportan pérdidas de hasta 50% en productividad

El megahundimiento registrado en la Ruta 27 volvió a encender las alertas sobre el estado y el mantenimiento de las estructuras de paso en las carreteras del país. Desde el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) señalan que, aunque el punto afectado no había sido identificado previamente como una zona crítica, el colapso evidencia la vulnerabilidad de alcantarillas y otras obras fundamentales para la estabilidad de la infraestructura vial.

Según los especialistas, este tipo de emergencias suele ocurrir cuando la cantidad de agua supera la capacidad de diseño de las alcantarillas. Esta situación genera filtraciones que provocan el arrastre de materiales y el debilitamiento progresivo del terreno hasta ocasionar hundimientos que pueden afectar seriamente el tránsito vehicular.

Por esta razón, Lanamme insiste en la necesidad de fortalecer los programas de inspección y mantenimiento preventivo de estas estructuras, con el fin de detectar problemas antes de que se conviertan en emergencias de gran magnitud (ver video adjunto).

Mientras tanto, este viernes se cumplirá un mes desde que ocurrió la emergencia y el paso por la Ruta 27 continúa restringido de forma parcial. La situación ya genera importantes consecuencias económicas para distintos sectores productivos.

La Cámara Nacional de Transportistas de Carga asegura que la productividad del sector cayó cerca de un 50% debido a los desvíos y al aumento de hasta tres horas en los tiempos de recorrido. Esto ha reducido significativamente la cantidad de viajes que pueden realizar los transportistas cada día.

A esta situación se suman costos adicionales de entre $75 y $100 por viaje para quienes optan por utilizar rutas alternas. El impacto también preocupa al sector exportador e importador, ya que por esta carretera se movilizan diariamente alrededor de 500 contenedores con destino u origen en el puerto de Caldera.

Las cámaras empresariales advierten que una prolongación de las restricciones podría afectar aún más las cadenas logísticas y el comercio nacional, por lo que solicitan acelerar los trabajos para restablecer el tránsito normal lo antes posible.



