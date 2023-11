Huawei sostiene que no existen criterios técnicos para excluirlos del despliegue 5G en Costa Rica

El gigante tecnológico chino, Huawei, sostuvo hoy en conferencia de prensa que no existen criterios técnicos para haber sido excluidos del despliegue de 5G en el país.

Así lo señaló Marcelo Pino, vicepresidente de asuntos corporativos de Huawei para América Latina, quien explicó que están tratando de entender la razón de la exclusión y que no desisten en su intención de participar de la licitación.

Un decreto ejecutivo señaló que las empresas de países que no estuvieran dentro del llamado Convenio de Budapest no participaran de este despliegue de 5G en el país. China no es parte del convenio y por eso dicha empresa quedó fuera tras el decreto.