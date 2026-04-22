Gobierno insiste en que FEES debe ser redistribuido

La presidenta electa, Laura Fernández y el actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, insistieron este miércoles en la necesidad de redistribuir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), al señalar que la actual asignación de recursos no responde a criterios de equidad entre las universidades públicas.

Las declaraciones se dieron en el Consejo de Gobierno, un día después de que el Ejecutivo se retirara de la mesa de negociación con el Consejo Nacional de Rectores (Conare), en medio de desacuerdos sobre el financiamiento para 2027.

Fernández enfatizó que el FEES asciende a cerca de ₡594 mil millones, monto que —subrayó— proviene directamente de los impuestos de los costarricenses.

“No son cinco pesos. Son ₡594 mil millones que salen de la bolsa de todos los ticos y que se entregan este 2026 a las universidades públicas”, afirmó.

Según detalló, el planteamiento del Gobierno es mantener ese monto incluso en un contexto de inflación negativa, pero condicionado a una distribución interna más equitativa.

La jerarca cuestionó que actualmente la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) concentran el 75% del total del fondo.

Pese a reconocer su vínculo con la educación pública —al indicar que es egresada de la UCR y beneficiaria de becas por rendimiento académico—, Fernández insistió en que desde el Gobierno existe la responsabilidad de velar por un uso más balanceado de los recursos.

“Queremos que el Tecnológico, la UNED y la UTN, que tienen carreras con alta demanda laboral en regiones como Puntarenas, la zona norte o Cartago, puedan recibir más recursos”, señaló.

Asimismo, recalcó que la redistribución del FEES no depende directamente del Ejecutivo, sino de las propias universidades, pero aseguró que el Gobierno seguirá presionando por cambios.

“A mí me duele ver que peleo más yo por la plata para el Tecnológico, la UTN y la UNED que los propios rectores de esas universidades”, cuestionó.

Fernández indicó que la propuesta del Ejecutivo busca que las universidades aumenten las becas, los cupos y la matrícula, especialmente en regiones periféricas donde hay mayor necesidad de formación profesional.

En esa línea, reiteró que, si se logra una distribución más justa, el Gobierno podría mantener el monto actual del FEES e incluso valorar la asignación de recursos adicionales mediante el llamado “mini FEES”, que ronda los ₡8 mil millones.

El presidente Rodrigo Chaves advirtió que el Gobierno mantendrá una posición firme en la negociación del FEES y condicionó cualquier acuerdo a cambios estructurales en la distribución de los recursos, señalando como “líneas rojas” la concentración del presupuesto en la Universidad de Costa Rica (50%) y la Universidad Nacional (30%), el manejo del empleo público en las universidades y el pago de anualidades retroactivas.

Finalmente, la presidenta electa aseguró que, pese a la ruptura en la negociación, el diálogo no está cerrado.

“Las puertas de Casa Presidencial siempre han estado abiertas”, concluyó.

El conflicto por el FEES continúa sin acuerdo y su resolución quedará en manos de la Asamblea Legislativa, mientras persisten las tensiones entre el Ejecutivo y las universidades públicas.



