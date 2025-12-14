Gallo Tapado: Supuesto robo de ¢3.200 millones en Banco Nacional ya tiene fecha para juicio

El caso del supuesto desfalco millonario en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), conocido policialmente como "Gallo Tapado", ya tiene señalamiento para juicio.

Ante una consulta de Teletica.com, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública confirmó que el expediente 23-000369-1218-PE tiene su debate está programado para celebrarse entre el 18 de mayo y el 26 de junio de 2026.

Esa sumaria es en la que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) le achaca a un exfuncionario de la entidad financiera, de apellido Olivas, 33 cargos de presunto peculado.

Los hechos se dieron, según la acusación, entre enero de 2021 y octubre de 2023, cuando el imputado operó un esquema para extraer grandes sumas de dinero en efectivo desde el Centro Interno de Procesamiento de Efectivo (CIPE), específicamente en el área de Procesamiento de Numerario para Clientes Externos, donde se desempeñaba como tesorero.

El Ministerio Público sostiene que el sujeto utilizó su posición para introducir fajos de billetes en sobres de manila, que luego retiraba al caminar por la esclusa y el puesto de seguridad respectivo, hasta sacar el dinero de la custodia del banco. El monto total sustraído, según la investigación, superó los ¢3.200 millones.

Caso paralelo

Además de la pesquisa en la que se acusó a Olivas, existe un segundo expediente relacionado con "Gallo Tapado".

Se trata de la causa 25-000184-1218-PE, en la que se persigue a siete personas de apellidos Ugalde, Blanco, Cerdas, Hernández, Madrigal, Ramírez y Bolaños.

Estos figuran como sospechosas de legitimación de capitales y peculado, aunque el caso sigue en fase preparatoria, ya que aún faltan pruebas por incorporar a la sumaria.

Debido a lo anterior, la Fiscalía Anticorrupción realizó un testimonio de piezas —pesquisa paralela— para continuar con las diligencias necesarias, sin ralentizar el proceso seguido contra el extesorero.