Futuro de Rándall Zúñiga al frente del OIJ entra en agenda de Corte de este lunes

En cualquier agenda o planificador de quienes le siguen el pulso a la realidad nacional, la semana inicia con un asunto marcado: el vencimiento de la suspensión provisional del director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga.

Fue el 29 de octubre anterior que la Corte Plena, en sesión extraordinaria, adoptó la medida preventiva por 15 días hábiles del jefe de la Policía Judicial, los cuales vencen 19 de noviembre entrante.

¿El motivo de esa determinación? Permitir que en su contra avanzara un procedimiento a cargo del Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ), así como la recolección de pruebas para valorar el dictado de una disposición cautelar más amplia, en momentos en los que Zúñiga es —paralelamente— investigado por cuatro denuncias por presunta violación.

Ante consulta de Teletica.com, la oficina de prensa del Poder Judicial confirmó que los magistrados tienen en agenda el tema para la sesión ordinaria de este lunes, que iniciará a las 9 a. m.

Sin embargo, en el tanto que el director general estará suspendido hasta —al menos— el miércoles, si no alcanzara a discutirse y votarse el caso a lo largo del día, todavía hay margen para hacerlo en una extraordinaria posterior.



El jefe policial es objeto de una causa a cargo del órgano disciplinario del Poder Judicial, que se tramita bajo el expediente 25-3733-031-DI.

De forma paralela, la Fiscalía Adjunta de Género lo mantiene como imputado en las sumarias 25-000359-1883-PE (junto a la Unidad de Género de la Fiscalía de Corredores), 25-001138-1893-PE (junto a la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Cartago), 25-000926-0994-PE y una más de la que no se tiene el número de referencia.

En todas se persiguen los supuestos de violación de mujeres mayores de edad, así como contagio de enfermedad venérea.



Por estos hechos, que Zúñiga ha rechazado reiteradamente, el Ministerio Público le decomisó el celular el 24 de octubre pasado —tres días antes de que el propio director hiciera públicas las denuncias en su contra— y allanó su casa en barrio Cristal de La Uruca, San José, el 31 de ese mes.

En todo este tiempo, el jefe policial ha hecho pronunciamientos algo confusos, que no terminan de dar claridad sobre sus actuaciones; por ejemplo, al hablar de posibles montajes con inteligencia artificial en videos y fotos en los que supuestamente aparece, en lugar de rechazar categóricamente esas imágenes.

También denunció que hay contactos suyos de Facebook que dicen haber sido abordadas por funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para recibir beneficios económicos a cambio de presentar nuevas denuncias en su contra, algo que la institución autónoma se apresuró a negar.

Esa otra línea ya es objeto de investigaciones tanto en la Fiscalía como en la Asamblea Legislativa.