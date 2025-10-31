Allanan casa de director del OIJ, Rándall Zúñiga, tras denuncias por presunta violación

La Fiscalía Adjunta de Género dirige este viernes 31 de octubre dos allanamientos relacionados con la investigación contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga López, tras tres denuncias presentadas en su contra por presuntos delitos sexuales.

Las diligencias se llevan a cabo en la casa del imputado en barrio Cristal, La Uruca, y en la oficina de la Dirección General del OIJ, ubicada en el edificio central del organismo en San José.

El objetivo es asegurar evidencia documental y electrónica que aporte al expediente 25-001138-1893-PE, donde se acumularon las tres denuncias en una sola causa sumaria.

La primera denuncia, recibida el 24 de octubre en la Unidad de Género de Corredores, señala presuntos delitos de violación y contagio venéreo.

Dos días después, se presentó una segunda denuncia con los mismos presuntos ilícitos en Cartago, y la tercera, remitida desde el II Circuito Judicial de San José, investiga contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad.

Ante la situación, la Corte Plena acordó el pasado miércoles separar provisionalmente a Zúñiga por 15 días hábiles, con el fin de permitir que la investigación avance y se reúnan elementos de prueba que podrían derivar en una medida cautelar más amplia.



En los tres casos, el Ministerio Público ha brindado un abordaje especializado a las víctimas y acompañamiento por profesionales de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.