Fiscalía decomisa teléfono al director de OIJ, que acumula tres denuncias de carácter sexual

La Fiscalía Adjunta de Género secuestró el celular al director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, la mañana de este miércoles.

El decomiso fue confirmado este miércoles por el Ministerio Público ante una consulta de Teletica.com, pero fue realizado el viernes de la semana pasada por la Sección Especializada en Violencia de Género de la Policía Judicial.

Sobre la diligencia, Zúñiga únicamente indicó en que tiene confianza plena en el trabajo objetivo del Ministerio Público.

A la fecha, el jefe del Organismo de Investigación Judicial acumula tres denuncias por temas de carácter sexual.

El más reciente de los casos contra el jefe policial se presentó el martes en la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José, con sede en Goicoechea. En ella se persiguen los presuntos de contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad. Estos dos últimos ilícitos se encuentran tipificados en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

A la pesquisa la Fiscalía Adjunta de Género le asignó la sumaria 25-000926-0994-PE.

La primera denuncia se presentó el viernes y está a cargo de la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Corredores.

Tanto ese despacho, como la Fiscalía Adjunta de Género, investigan una presunta violación y contagio venéreo bajo el expediente 25-000359-1883-PE.

Mientras que la segunda se gestionó el lunes, por los mismos delitos. No obstante, esta pesquisa está a cargo de la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Cartago. A esta causa se le asignó el número de referencia 25-001138-1893-PE.

El lunes, antes de que trascendieran los casos, Zúñiga indicó que había sido informado sobre una denuncia en su contra por una aparente violación y de inmediato rechazó los cargos. Pero en ese momento no habían trascendido las otras dos pesquisas.

Aquel día, el director refirió haberse separado de todas las diligencias que tuvieran que ver con él, en apego al principio de transparencia.

De forma paralela, el jefe policial afronta un proceso disciplinario en el Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ), instruido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.