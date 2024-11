¿Funcionan los “dientes de dragón” para el control de la velocidad?

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) instaló esta semana “dientes de dragón” en la Ruta 32.

Se trata de una señal visual que, si bien no es nueva en el país, todavía no es muy común en nuestras carreteras.

Los “dientes de dragón” son triángulos que se pintan a ambos lados de los carriles para crear un efecto visual de estrechez y con esto procurar que los choferes reduzcan la velocidad previo a una intersección o alguna situación de peligro más adelante.

Pero, ¿realmente cumplen su cometido?

“La intención de que se sienta ese estrechamiento es porque, como seres humanos, cuando circulamos a alta velocidad nuestro campo de visión se reduce. Si yo circulo a 80 o 100 km por hora, yo me enfoco en el carril; si hay algo al borde, en la acera, en el espaldón o en el zacate, no necesariamente voy a poder verlo con tanta atención.

Shun asegura que estas señales existen desde hace algunos años en diferentes partes del mundo y que, en países como Nueva Zelanda y Australia, su enfoque ha sido para reducir la velocidad en zonas escolares, donde su efecto ha sido positivo.

El Conavi los implementó en la Ruta 32 para alertar a los conductores de próximas zonas de giro, que pueden provocar que haya vehículos detenidos en la vía a la espera de doblar.

Estos dientes se acompañarán de las llamadas “bandas logarítmicas”, que son las capas de pintura que advierten al usuario, mediante la vibración del vehículo, de la necesidad de reducir la velocidad.

El experto del Lanamme aseguró que, contrario a los “dientes de dragón”, que por su novedad no han sido muy estudiados en el país, de las bandas sí existen estudios a nivel nacional que prueban su eficacia.

“En Costa Rica, hasta donde tengo conocimiento, no se ha verificado la efectividad de la medida (dientes); sin embargo, sí es una medida que en el mundo ha sido replicada de forma satisfactoria. Pero más allá de cuál es mejor o peor, lo ideal es verlo como un complemento. La señal es un punto en la vía, si yo no la vi, pues ya no me doy cuenta de que hay más adelante.