Fuerza Pública detiene a 19 oreros en Crucitas

Un total de 19 oreros nicaragüenses en condición migratoria irregular fueron detenidos en el sector de Crucitas, en Cutris de San Carlos (vea video adjunto).

De ellos, 13 fueron encontrados cuando extraían de forma ilegal oro y los otros 6 fueron sorprendidos cuando apenas se dirigían hacia los sitios de extracción.

A los sujetos se les decomisaron herramientas y equipos utilizados para la minería ilegal.

Entre lo incautado destacan 30 sacos de sedimento minero.

También fue aprehendido un presunto distribuidor de drogas, a quien le decomisaron 34 fragmentos de crack, un envoltorio con pasta de cocaína con un peso de 12,9 gramos y otro envoltorio con un peso de 6,9 gramos.

Todos quedaron a las órdenes de las respectivas autoridades.

