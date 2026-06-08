Fuerza Pública destruye dos campamentos usados para minería ilegal en Conchuditas

Las acciones se llevaron a cabo en el sector de cerro Conchuditas, ubicado en Cutris de San Carlos, una de las zonas donde persisten las actividades relacionadas con la extracción ilegal de oro (vea video adjunto).

Durante las intervenciones fue posible evitar el procesamiento de aproximadamente 215 toneladas de sedimento minero que presuntamente serían utilizadas por organizaciones vinculadas a esta actividad ilícita.

Como parte de las diligencias, los oficiales ubicaron y destruyeron dos campamentos que eran utilizados para apoyar las labores de extracción y procesamiento de material minero.

Además, en el sitio se decomisó una importante cantidad de herramientas, equipos y otros materiales empleados en las actividades mineras ilegales.

Las autoridades han señalado que han hecho esfuerzos para mejorar la situación en la zona.

Durante esta semana, la Policía de Fronteras también reportó la localización de cerca de 100 toneladas adicionales de sedimento minero en cerro Conchuditas.

Según la Fuerza Pública, los operativos se mantienen de forma permanente en distintos puntos de la frontera norte, especialmente en sectores como Conchuditas y Crucitas, donde se concentra gran parte de la actividad minera ilegal detectada en los últimos años.

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