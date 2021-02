Fonseca y Lonnis creen que el Saprissa es muy predecible

Los exjugadores del Deportivo Saprissa, Rolando Fonseca y Erick Lonnis coinciden en la manera de pensar, referente a lo que vive el club morado hoy día.

Tras la despedida de Walter Centeno, los ex jugadores analizaron en Teletica Radio junto a los demás periodistas, los errores y falencias del club, que a la postre dieron con la salida del “Paté”

Para el exportero y exdelantero lo predecible del juego del Saprissa, la pérdida del ADN morado y la manera de estilo que quiso implementar Centeno fueron de los puntos principales que propiciaron su salida.

“Uno de los peores pecados es que el Saprissa es predecible, hasta el perrito de la casa sabe cómo va a jugar el Saprissa”, dijo Lonnis.

Al Saprissa se le veía un estilo, pero hoy es predecible, Saprissa no eso, es el equipo que hace valer su camisa, su personalidad su prestancia“, expresó Fonseca.

Otro de los puntos señalados por los ex seleccionados, es la pérdida de ADN Saprissista, esa falta de identidad, de amor y respeto por la camiseta.

“Esto no es solo de Walter es de los jugadores, los jugadores que tenía Walter no están a la altura del Saprissa” comentó el ex delantero.

“En el ADN del Saprissa está reaccionar, no se si se ha perdido el norte, cuando yo estuve nos metían un gol en cualquier cancha y pensábamos en ir por 3 o tres goles más", dijo Lonnis.

Para finalizar ambos estuvieron de acuerdo en que muchas veces el fútbol bonito no es la principal arma para ganar campeonatos, hay cosas más importantes.

“Walter Centeno salió del Saprissa e hizo vida con otros equipo y Paté llegó a romper el molde otra vez”, apuntó Fonseca

“Usted puede ser amante de un estilo del Barcelona o porque “Pep” Guardiola lo hacía así, pero si usted no tiene los jugadores no puede tener un planteamiento así, si tengo jugadores de otras características los estoy tirando ala guerra con pistolas de agua., no siempre se pueden hacer 100 pases para llegar al arco rival”, citó Erick Lonnis.

El equipo morado presentará en las próximas horas al sustituto de Walter Centeno, todo hace indicar que el elegido para asumir las riendas del equipo es Roy Myers, quien ya sabe lo que es ser técnico del club y salir campeón con el mismo.