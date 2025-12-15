Fiscalía pide suspender proceso contra Celso Gamboa para agilizar su entrega a EE. UU.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad en uno de los casos que se sigue contra Celso Gamboa.

El pedido fue planteado el jueves, pero se conoció la mañana de este lunes en una audiencia celebrada en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.

La gestión la confirmó el propio despacho ante una consulta de Teletica.com realizada a través de la oficina de prensa del Ministerio Público.

Específicamente, la solicitud busca que se suspenda la acción penal en el expediente 18-000075-0033-PE, hasta que “exista una sentencia en firme en el extranjero”.

"Nosotros estamos a la espera de que se resuelva sobre el mismo. Van a resolver por escrito", señaló a este medio el abogado de Gamboa, Michael Castillo.



Con esta medida, el camino hacia la extradición de Gamboa a Estados Unidos se despeja un poco más. Valga recordar que el exmagistrado tenía tres juicios pendientes y una acusación con señalamiento para audiencia preliminar, cuando fue detenido el 23 de junio anterior en el marco del requerimiento norteamericano por presunto tráfico internacional de drogas.

La entrega del exministro a ese país fue aprobada el 7 de octubre pasado, pero no procederá hasta que se resuelvan los asuntos que se le siguen en el país. Dos de estos ya cuentan con sentencia en firme; puntualmente, las absolutorias dictadas en favor de Gamboa el ﻿13 de agosto﻿ y el 10 de octubre de este año.

Precisamente, la sumaria en la que ahora se planteó el criterio de oportunidad era la que se vislumbraba como la que iba a tomar mayor cantidad de tiempo, pues, para empezar, era la única que no estaba elevada a debate.

El otro proceso que se le sigue al exjerarca tiene contradictorio programado para iniciar el 5 de enero del otro año.

De acogerse el pedido del Ministerio Público y de resultar de ese juicio una condena o absolutoria en firme, la extradición tendría camino libre para la entrega respectiva, siempre que así lo confirme el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José, que conoce recursos de Gamboa y sus abogados en contra de la determinación de primera instancia.

Los pendientes

Inicialmente, Celso Gamboa fue trasladado la mañana de este lunes a los tribunales de Gicoechea para enfrentar la audiencia preliminar correspondiente al expediente 18-000075-0033-PE. Este es el momento procesal en el que un juez conoce el pedido de debate de parte del Ministerio Público, y lo aprueba o rechaza.



Ahí se le achacan hechos que presuntamente se dieron el 10 de abril de 2018 y que tienen que ver con un pedido que este en apariencia hizo a los entonces diputados Marcela Guerrero y Marco Vinicio Redondo, para que faltaran a la sesión legislativa de ese día, en la que se iba a votar su destitución como magistrado de la Sala de Casación Penal.

De igual forma, se persiguen en esa causa aparentes solicitudes a las también congresistas Marlene Madrigal y Nidia Jiménez, para que reconsideraran sus votos y que se inclinaran en contra de su cese del cargo.

El otro caso, por su parte, se tramita en la causa 17-000015-033-PE, en la que se persiguen los supuestos cohecho propio, tráfico de influencias y perjurio. Esta es la sumaria que tiene fecha para debate del 5 al 30 de enero de 2026 en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.



Los hechos que ahí se persiguen —entre otros— fueron precisamente los mismos que dieron pie al despido de Gamboa como alto juez y se relacionan con un viaje a Panamá que este, supuestamente, recibió como dádiva a cambio de que evitara inhibirse de resolver una solicitud de desestimación en el expediente 15-000022-0033-PE, que se seguía contra los exlegisladores Otto Guevara, Víctor Morales y Wálter Céspedes (actual alcalde de Matina), así como al empresario Juan Carlos Bolaños, por un aparente tráfico de influencias en favor de este último.

