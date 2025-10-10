Celso Gamboa absuelto por duda en caso de uso de documento falso

El Tribunal Penal de Cartago absolvió, la tarde de este viernes, al exmagistrado Celso Gamboa, quien enfrentaba una acusación por uso de documento falso.

En este mismo juicio se absolvió al exdirector de la Policía de Control Fiscal, Irwing Malespín, quien enfrentaba una acusación por falsedad ideológica.

Se trata de la segunda vez, en dos meses, que el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública recibe una absolutoria en un proceso penal. La primera fue el 13 de agosto pasado, en un caso que enfrentaba por tráfico de influencias.

La decisión de este viernes estuvo a cargo del Tribunal Penal de Cartago, conformado los jueces Adan Carmona (presidente), Laura Cervantes y Javier Madrigal.

En su explicación, tras dar conocer el "por tanto", el órgano jurisdiccional señaló que en la acusación hubo problemas de tipicidad, imputación, de prueba y de investigación, a la cual calificaron de "bastante ligera".

Puntualmente, señalaron que la imputación fue imprecisa y la prueba insuficiente.





Entre otras cosas, mencionaron que hubo duda de si la firma aportada como prueba era realmente de uno de los imputados (en este caso, de Malespín).

Además, señalaron violaciones al debido proceso, específicamente, el derecho a la no autoincriminación de Gamboa.

De igual forma, consideraron que la pesquisa fue "lineal y conformista" y que faltaron diligencias básicas, como el secuestro de la computadora de Malespín o el rastreo telefónico de Gamboa para saber su paradero, entre otras cosas.

Los hechos que fueron acusados se remontan al 2019, cuando, según la fiscalía, Malespín expidió una constancia que decía que Gamboa había acudido a la sede de la Policía de Control Fiscal para consultar un expediente de contrabando.

Según la acusación, tal cosa fue para que Gamboa utilizara el documento para justificar la ausencia a una audiencia judicial en la que él figuraba como defensor.

No obstante, este viernes el tribunal a cargo determinó la tesis de la Fiscalía no tuvo la profundidad ni los suficientes elementos para demostrar la culpabilidad de los imputados.