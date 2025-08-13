Tribunal absuelve a Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública absolvió, por unanimidad, a Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith en el juicio que se les seguía por presunto tráfico de influencias.

La lectura del “por tanto” de la resolución se realizó la tarde de este miércoles, tan solo dos días después de que acabara formalmente el debate contra los exfuncionarios.

Al exalcalde se le acusaba de supuestamente haber recibido una ventaja indebida de cara a las elecciones del 7 de febrero de 2016 (cuando aspiraba a gobernador de San José), producto de gestiones aparentemente irregulares de los coimputados, quienes en ese momento fungían como subjefe del Ministerio Público y exfiscala adjunta de Probidad, respectivamente.

El presunto beneficio que Araya recibió era una certificación que actualizaba su situación jurídica en el expediente 12-000096-0621-PE, en el que había sido denunciado por supuesta influencia contra la Hacienda Pública.

Con ese documento, el exalcalde consiguió presentarse en una publicación del diario La Nación como un candidato sin causas penales abiertas.

Sin embargo, durante el contradictorio, no logró demostrarse que Gamboa o Smith hayan ejercido influencia alguna sobre su subalterna Natalia Rojas, para que este emitiera la certificación que Araya finalmente obtuvo.

Noticia en desarrollo.

