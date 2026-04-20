Fedefútbol indica que no han sido notificados de denuncia contra Osael Maroto en FIFA

Luego de que en horas de la mañana de este lunes la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) diera a conocer que denunció al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, ante la Comisión de Ética de la FIFA, la Fedefútbol indicó que no han sido notificados.

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) aclara que, a la fecha, no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la existencia de una denuncia contra el señor Osael Maroto ante instancias de la FIFA”, explicó la Fedefútbol.

“En cuanto contemos con información oficial y verificable, la Federación comunicará oportunamente los detalles pertinentes, en apego a los principios de transparencia y responsabilidad institucional”, añadieron.

Mediante un comunicado de prensa, Linafa dio a conocer las razones detrás de su decisión.

“Esta acción responde a hechos que, a criterio de Linafa, constituyen actos de coerción hacia esta liga, en el contexto de la próxima asamblea programada para el martes 21 de abril”, indicaron.

Sobre este procedimiento de elección interna en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, el ente destacó lo siguiente: “Respecto a la Asamblea General Extraordinaria de este martes 21 de abril, la FCRF reitera que el proceso de elecciones es legal y debidamente establecido, y manifiesta su absoluto respeto por los procedimientos institucionales”.