Juan Carlos Román explica por qué denunció a Osael Maroto ante Comité de Ética de la FIFA

El presidente de Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), Juan Carlos Román, se refirió sobre la denuncia que interpuso contra Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol ante el Comité de Ética de la FIFA.

Mediante un comunicado señalan que “esta acción responde a hechos que, a criterio de Libafa, constituyen actos de coerción hacia esta liga, en el contexto de la próxima asamblea programada para el martes 21 de abril”.

Esta fue la entrevista que dio Román en Teletica Deportes Radio este lunes:

—¿Cómo explica cuál es el fundamento de esta denuncia ante la Comisión de Ética de la FIFA?



No voy a profundizar mucho porque esto está en investigación porque FIFA no ha confirmado si lo va a aceptar o si lo va a mandar al Comité de Ética de Costa Rica o al oficial que tenemos en Costa Rica.

Hace unos días un representante del Comité Ejecutivo de Linafa se reunió con el señor Maroto, en la cual expresó algunas inquietudes en relación con las posiciones nuestras en postulaciones de personas para un cargo en el Comité Ejecutivo y se hicieron algunas unas insinuaciones o afirmaciones de parte del señor presidente y creemos nosotros que no es procedente.

Yo tengo 30 o 40 años de estar en esto y nunca ha pasado que nos quieran imponer o indicar cómo hacer las cosas o a quién se debe apoyar o no se debe apoyar. No me interesa la parte política, me interesa el fútbol de Costa Rica, los estatutos de Costa Rica están muy claros en cómo se procede en elecciones.

Linafa acordó apoyar a uno de los candidatos, al señor de Saprissa, Roberto Artavia, porque creemos que tiene un currículum que puede aportar, cuando lo presentamos como candidato aunque no somos Primera División, creemos que este señor tiene todo para llegar al Comité Ejecutivo y eso no fue bien recibido y, lógicamente, se externaron algunos criterios que no eran correctos.

Ese criterio se trajo a una reunión de Comité Ejecutivo de Linafa se expuso toda la problemática y yo como representante legal y apoderado de Linafa hice las consultas respectivas y solicité a FIFA una investigación al asunto. Yo lo pude haber hecho en Costa Rica, no tengo problema, pero la instancia que acudí creo que es la manera más transparente de poder dilucidar este tipo de cosas. Yo no estoy en contra del señor presidente de la Federación, creo no creo en la forma en que hacen las cosas, al vernos afectados y posiblemente amenazados para un futuro, creo que lo correcto es ir a las instancias que correspondan.

Esto no es política, son los derechos que tenemos como asambleístas.

—¿Ustedes en el comunicado hablan de coerción, se presentó esto del presidente de la Federación ante ustedes por la postura que ustedes han tomado?

Correcto, tal vez con palabras más diplomáticas se nos insinuó qué podría pasar en un futuro y esto lo que hace es llevarnos a un extremo de no apoyar al candidato que nosotros tenemos, aunque queden solo nuestros votos al señor Artavia, nos vamos a mantener, el tiempo dirá quién tiene la razón.

Este tipo de cosas son inaceptables, yo no puedo pretender, yo voy pasando ya la edad para estar en el fútbol aficionado, tengo que hacer un recambio, pero no porque yo vaya haciendo un recambio nosotros tenemos que dejar pasar esto, alguien tiene que poner un alto, si seremos los sacrificados, pues seremos los sacrificados, pero no se puede dejar de la mano, hay que llegar a lo último, veremos qué nos responde FIFA, si tenemos o no la razón, qué es lo que se va a hacer.

Mañana estaremos participando en la asamblea, expondremos nuestros puntos de vista en relación al señor Artavia y los otros puntos de modificación de estatutos que se pretenden hacer mañana.

—¿Tienen pruebas, documentos o grabaciones que respalden la denuncia ante FIFA?

En la reunión que sostuvo, hay dos personas, es la palabra de uno contra la del otro, hay dos personas, eso se externó en el seno del Comité Ejecutivo (de Linafa), del acta de nosotros es en la que hacemos la denuncia, somos cinco o seis personas que estamos en el comité, quedó plasmado lo que se externó, eso mandamos a FIFA, lógicamente, la Federación tendrá derecho a réplica, pero vamos a mantenernos en lo que tenemos y conocimos en Linafa.

—¿Por que acudir primero al Comité de Ética de la FIFA primero y no al Comité de Ética de la Fedefútbol antes?

Eso se valoró, yo hice algunas consultas porque aquí la Comisión de Ética, yo no estoy indicando que las personas vayan a hacer una cosa o la a otra, pero en aras de la transparencia, este Comité Ejecutivo de la Federación nombró a este Comité de Ética, es gente honorable, no se van a parcializar, pero la realidad es que si FIFA puede evaluar o revisar el asunto, yo preferiría que fueran ellos para que todo esté transparente y en orden como debe ser.

Conozco casos que llevan dando vueltas en la Comisión de Ética y otros que duran tiempos exorbitantes, la realidad creemos que es la fórmula más segura de llegar allá y ver si nos pueden aceptar esta denuncia que estamos presentando.

—Mañana será la votación en el Comité Ejecutivo de la Federación, muchos se han preocupado más por esta situación que por el fútbol de Costa Rica, por qué tan tanta campaña política desde ya, por qué es tan importante de si llega o no llega el representante de Saprissa, por qué tanta animadversión de parte del presidente de la Federación, Osael Maroto, ante la postura que ustedes tienen?

Vamos a ver, para nadie es un secreto que todo esto tiene intereses creados, yo no sé, no puedo decir porque no lo conozco, conozco por encima de algún de un inconveniente que hay entre televisoras i gente que quiere entrar de televisión extranjera al país y esto se ha llevado más allá de lo que debería ser, aquí no se está pensando en lo mejor candidato o en el bienestar.

Le pongo el ejemplo de nosotros, cuando se ve el currículum de este señor de Saprissa lo vemos como una persona muy interesante que tiene experiencia, conoce, tiene organización. Estos intereses van más allá de lo que nosotros conocemos, yo no puedo decir que se está haciendo por una razón u otra extradeportiva, no lo puedo saber, pero siento que al decirnos a nosotros que este señor llegue o no llegue no se está pensando en el fútbol nacional, nosotros tenemos dos años de estar ayunos de la Federación.

hemos ido decreciendo en el fútbol nacional en la parte de desarrollo porque no hay una política buena que nos digan a qué lado ir, con la llegada de Ronald (González) se nos ha abierto la posibilidad de ver las divisiones menores.

Nos ha dejado mucho que desear la participación de las ligas. Yo como jerarca de una liga lo que me importa es el desarrollo del fútbol para poder levantar el fútbol tenemos que unirnos, pero con este tipo de cosas de la federación es el que tiene que visualizar y ver cómo trabajamos de la mano todos, con él (Maroto) nos hemos reunido varias veces, no hemos llegado a tener ningún trabajo en conjunto y creo que ahora menos, supongo, esto que está pasando en este momento es grave y levantamos la mano para ver si los entes externos nos ayuda a enderezar la barca en Costa Rica.

—¿Qué es lo que buscan con esta denuncia ante la FIFA?

Que se pare en sí el acoso de indicarnos a nosotros por dónde tenemos que ir o por dónde no tenemos que ir, y que si estamos contrarios simplemente se nos diga que nosotros no vamos a participar más en cuestiones de la Federación, eso no es aceptado de ninguna manera, eso expresamos nosotros en nuestra denuncia a FIFA. Lo correcto es basarse en el estatuto, una elección es libre y las personas indicarán las personas que creen convenientes, si perdemos, perdemos, a mí me pasó en las antepenúltimas elecciones, nosotros quedamos con los votos nuestros, pero ese es el espíritu de la democracia, no que se nos diga qué se hace y qué no se hace.

Si compañeros de otras ligas así lo prefieren, ellos verán qué es lo que quieren hacer con cada liga, pero este presente no se puede dejar pasar, si nos dice vayan por aquí y creemos que no es lo más correcto, iremos por donde creemos que es correcto, no por donde se nos diga.

—¿Conversó con el fiscal de la Federación, Carlos Ricardo Benavides?

Hoy precisamente he estado tratando de localizarlo, ya él conoce porque se lo externé hoy temprano que estábamos presentando una denuncia, él (Benavides) me indicó que espera que llegue la confirmación a la Federación, pero ya se sabe que nosotros le externamos hace unos momentos lo que está haciendo Linafa, simplemente se le dio a FIFA.

—¿Han podido conversar con otras ligas?

Hasta el momento no hemos tenido comunicación con otras ligas, esperemos el día de mañana a ver si nos quieren respaldar o nos quedamos solos como en otros momentos, esto pasa siempre, no siempre vamos a estar de acuerdo todos.