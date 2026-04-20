Linafa denuncia ante Comisión de Ética de la FIFA a Osael Maroto

Este lunes la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) dio a conocer que denunció al presidente de la Federación Costarricense de Futbol, Osael Maroto, ante la Comisión de Ética de la FIFA.

Mediante un comunicado señalan que “esta acción responde a hechos que, a criterio de LINAFA, constituyen actos de coerción hacia esta liga, en el contexto de la próxima asamblea programada para el martes 21 de abril”.

“Linafa considera estos hechos como inaceptables e improcedentes, razón por la cual ha decidido acudir a instancias internacionales, con el objetivo de salvaguardar los principios de transparencia, legalidad y democracia en los procesos de elección dentro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol”, añaden.

“Con esta gestión, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos del fútbol aficionado y con la promoción de procesos transparentes que garanticen el desarrollo integral del deporte”, concluyeron.

La gestión se presentó el pasado viernes y desde Linafa aseguran que no darán más declaraciones sobre el tema.