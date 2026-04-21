Estudiantes se manifiestan frente a Casa Presidencial mientras Conare sesiona por FEES 2027

Decenas de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Técnica Nacional (UTN), Universidad Estatal a Distancia (UNED), Universidad Nacional (UNA) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC) se manifiestan frente a Casa Presidencial mientras se realiza la tercera negociación del FEES 2027.

Con pancartas que defienden la educación superior pública, el sistema de becas, las carreras STEM y STEAM y presupuesto anual destinado a estos fines, los jóvenes alzan su voz detrás de vallas custodiadas por la Fuerza Pública.



Mientras tanto, dentro de Casa Presidencial, en la sesión participan autoridades del Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y representantes estudiantiles.

El Conare presenta una contrapropuesta al Gobierno tras las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves a inicios de abril, cuando señaló que el aumento del FEES se congelaría. Otro de los temas clave en discusión es la redistribución interna del fondo.



La manifestación se desarrolla en medio de un ambiente de tensión por el futuro del financiamiento de la educación superior pública. Los rectores de las universidades estatales llegaron con una posición clara: rechazan un crecimiento del 0% en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.



Esta es la segunda ocasión en la historia en que la negociación del FEES se realiza en Casa Presidencial.



Desde el Conare, su presidente y rector de la Universidad Nacional, Jorge Herrera Murillo, advirtió que un crecimiento nulo comprometería el funcionamiento del sistema universitario estatal.



Herrera también subrayó que las universidades enfrentan costos específicos, como la adquisición de equipo científico y tecnológico, que no necesariamente responden a la inflación general.



En medio del debate por la redistribución del FEES, el jerarca rechazó que existan divisiones entre las universidades públicas.



Sin embargo, la discusión sobre cómo repartir los recursos continúa sin un acuerdo definido. Aunque el Conare aprobó una hoja de ruta con principios como equidad, gradualidad, sostenibilidad financiera y transparencia, aún no se han establecido porcentajes concretos.

​Por su parte, el rector de la UCR, Carlos Araya, insistió en que el fortalecimiento de otras universidades no debe darse a costa de reducir el presupuesto de la institución que dirige.

Las universidades consideran insuficiente ese planteamiento y defienden la necesidad de un incremento que permita sostener la cobertura, la investigación y los programas de becas.



De no alcanzarse un acuerdo en la mesa de negociación, la decisión final sobre el FEES 2027 quedará en manos de la nueva Asamblea Legislativa, que asumirá funciones el próximo 1.° de mayo.



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