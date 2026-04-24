Estudiantes marchan en la UCR con bandas en defensa del FEES 2027

Desde las 9 a. m. de este viernes, estudiantes universitarios se manifiestan en la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica (UCR) en una marcha que recorre la milla universitaria acompañada de distintas bandas. Posteriormente, tienen previsto salir hacia las calles aledañas.



La convocatoria fue impulsada por la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR), que a través de redes sociales llamó a participar en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

“Hoy no es cualquier día, hoy 24 de abril se conmemora la verdadera esencia de la Semana Universitaria gracias al movimiento estudiantil. Manifestémonos por la defensa del FEES”, expresó la organización.

Vea aquí cómo se desarrolla el movimiento:

Además, la FEUCR, junto con la FEUNA, FEITEC, FEUNED y la Confederación Estudiantil de la UCR, convocó a un “plantón de resistencia” a partir de las 4:30 p. m. en la Plaza de la Libertad de Expresión.



La movilización ocurre un día después de que el rector de la UCR, Carlos Araya, asegurara que el proceso de diálogo con los estudiantes que mantienen tomada la Rectoría ha avanzado en varios puntos, aunque la protesta sigue a la espera de una decisión de la asamblea estudiantil.



El jueves, Araya ingresó al edificio ocupado para abrir un canal de comunicación directo en medio del conflicto, marcado por exigencias como su renuncia y la defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).



Según indicó, las conversaciones han permitido alcanzar consensos en una “gran mayoría” de los temas planteados, aunque el proceso aún no concluye.



El rector explicó que los acuerdos serán llevados a una asamblea estudiantil, posiblemente este viernes, donde los manifestantes decidirán si levantan o no la toma del edificio.

La resolución de esta asamblea se puede dar en cualquier momento, según indicaron los mismos estudiantes. Previamente anunciaron que la toma de la Rectoría y las manifestaciones continuarán indefinidamente hasta que haya resolución con el FEES 2027.



Entre las principales demandas estudiantiles figuran su renuncia y el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas. Sobre este último punto, Araya aseguró que ya existen acciones en marcha, pero que se reforzarán.



