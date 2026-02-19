Esto es lo que debe hacer si no está seguro de haber sido vacunado contra el sarampión

En 1991, Costa Rica no solo se enfrentaba a los estragos que provocó el terremoto de Limón. Una enfermedad también ganaba terreno en el país: el sarampión (vea video adjunto de Telenoticias).

Aquel año se registraron 6.323 casos de sarampión, muchos de ellos, adolescentes.

Los esfuerzos que desde entonces hizo el país permitieron reducir y casi erradicar la enfermedad.

Pero desde el año pasado, el sarampión se ha convertido de nuevo en una amenaza.

Naciones han empezado a registrar casos en este 2026: Estados Unidos (171), Canadá (67), México (740), Guatemala (41), Bolivia (10), Chile (1) y Uruguay (1).

El panorama no es alentador, pues lo registrado hasta ahora representa un aumento de 43 veces en comparación con los casos notificados en el mismo período de 2025.

La mejor forma de protegerse contra el sarampión es por medio de la vacuna. Costa Rica introdujo la aplicación de la vacuna contra el sarampión en 1972 a niños de 12 meses de edad. Esto significa que gran parte de la población menor de 54 años está vacunada.

¿Pero qué pasa si usted no está seguro o es mayor de 54 años?

"La recomendación para adultos es que, en caso de que haya peligro, y las autoridades de Salud lo recomiendan, pues revacunar", explicó el farmacéutico Larry Ramírez. "Esa vacuna es una vacuna súper vieja, tiene bastantes años, es sumamente probada e, inclusiva, ha logrado superar un montón de noticias falsas acerca de ella. Ahí a través de los años el lobby antivacunas ha tratado de hablar de la vacuna de sarampión-rubeola-paperas, pero está totalmente demostrado que es una vacuna segura", añadió.

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 7 y 14 días después de la exposición al virus. Se caracteriza por:

Fiebre alta.

Tos persistente.

Congestión nasal.

Ojos rojos/llorosos (conjuntivitis).

Pequeñas manchas blancas dentro de la boca.

Erupción cutánea.

Puntos rojos que comienzan en la cara y línea del cabello, extendiéndose hacia abajo al cuello, tronco, brazos y piernas.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que aplicará la vacuna contra sarampión a personas entre los 20 y 39 años que tengan programado un viaje a países con brotes activos.

A nivel privado, la vacuna también está disponible. Su costo oscila entre los ¢21.000 y ¢25.000.