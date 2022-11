Estado de la Nación: Estos son los pecados "verdes" de Costa Rica

Por Mariela Montero Salazar | 16 de noviembre de 2022, 19:00 PM

De mantenerse el actual modelo de transporte, e s casi imposible que Costa Rica alcance las metas trazadas en el “Plan Nacional de Descarbonización” para 2050, o que cumpla con la reducción de emisiones contaminantes a la que se comprometió en el marco del “Acuerdo de París”. Así lo señala el Informe del Estado de la Nación 2022.

Datos presentados por el Instituto Meteorológico Nacional para 2021 muestran un aumento de casi 20% en las emisiones desde 1990 y, según el informe, esto se explica en gran medida por la flota vehicular del país.

“Costa Rica tiene una matriz energética que es altamente dependiente de las emisiones de hidrocarburos, y esa alta dependencia de hidrocarburos se debe al parque automotor, que por un lado ha venido creciendo a un ritmo importante; pero, además, sigue utilizando en su mayoría gasolina y Diésel. De modo que, sin cambios sustantivos y acelerados, es poco probable que Costa Rica alcance las metas”, explicó la investigadora del capítulo ambiental, Karen Chacón.

El informe señala que, entre 2005 y 2021, casi un millón de vehículos se sumaron a la flota vehicular del país, llegando a 1.788.800 unidades; y, de ese total, el 99,5% utilizan gasolina o Diésel para movilizarse; mientras que los vehículos híbridos y eléctricos apenas representan un 0,5%. Este crecimiento implicó un aumento de 48,3% en el consumo de energía asociada a la flota vehicular.

Sin embargo, la investigadora dice que el crecimiento de la flota y su dependencia a los hidrocarburos no es el único problema. “Anteriormente, un estudio donde utilizamos los datos de la revisión técnica vehicular, advertía que la renovación del parque automotor no es suficiente para controlar las emisiones, ya que este solo ayuda con la reducción del monóxido de carbono, pero no el dióxido de carbono que es el que más aporta al calentamiento global”, recalcó.

“Por esta razón, el estudio insiste en la necesidad de avanzar hacia un modelo de transporte público interconectado, ya que, mientras no haya cambios en términos de la matriz energética y del parque automotor, es poco probable que vamos a ver reducciones en las emisiones contaminantes”, explicó Chacón.

Escasez de agua

Otro de los problemas ambientales que debe atender Costa Rica es la escasez del recurso hídrico que ya empiezan a registrar algunas zonas.

En esa línea, advierte que mientras en 2021 se logró la mayor cobertura de agua potable para consumo humano jamás registrada, con un 95,7%; en contraste, el 66% de los acueductos del país enfrentan escasez en las fuentes de agua y un 34% disponen de menos agua para abastecer a su población meta.

En términos absolutos, esto significa que 590.000 personas tuvieron dificultades para acceder a agua potable durante la estación seca, lo que a su vez coincidió con una disminución del 0,3% en la oferta de agua a nivel nacional.

Estado de la Nación.

​“Hay zonas donde se están presentando cada vez con más frecuencia problemas para garantizar la disponibilidad del recurso. De los acueductos con déficit hídrico hay casos muy críticos, donde ese faltante es superior al 90%. Estamos hablando de algunos que están en el centro de país, es decir en el GAM, y otros en zonas costeras, como la zona Chorotega en Guanacaste”, explicó la experta.

Caos territorial

Finalmente, el informe vuelve insistir en la necesidad de atender el ordenamiento territorial.

Según el Estado de la Nación, en 2021 se construyeron 19,4 millones de metros cuadrados, el equivalente a 568 estadios nacionales, pero un tercio de los permisos se otorgan en sitios que carecen de planificación territorial y las construcciones se concentran en menos de la mitad de los cantones de la GAM.