Estado de la Nación 2022: Muchas áreas por proteger pero con pocos recursos

Por Mariela Montero Salazar | 17 de noviembre de 2022, 15:40 PM

Mientras Costa Rica aumentó en 524% la superficie protegida entre 2020 y 2021, logrando el mayor incremento desde 1970, en este mismo periodo los recursos destinados para ese fin cayeron a la asignación más baja de la última década; al pasar de ₡40.571 millones a ₡26.026 millones. Así lo alerta el Informe del Estado de la Nación 2022 presentado este miércoles.

La relación inversa entre aumentar las áreas de territorio protegido y reducir los recursos estatales para este fin “compromete los logros históricos del país en materia de conservación”, sentencia la publicación del Programa Estado de la Nación (PEN).

“Por un lado más áreas protegidas que es algo bueno, pero por otras instituciones con capacidades limitadas que experimentan más recortes, lo que dificulta cumplir con las tareas. Y eso hace que la magnitud del desafío sea mayor”, explicó Karen Chacón, investigadora del capítulo ambiental.

Otro tema que destaca el informe es la ampliación de la brecha entre el personal destinado a la conservación y la cantidad de territorio bajo algún esquema de protección. En ese sentido, hoy cada funcionario debe velar por una extensión de 32.700 hectáreas; una cifra seis veces mayor a la de hace un año, cuando la relación era de 5.330 hectáreas por funcionario.

Eso implicaría que a cada funcionario le tomaría entre 54,5 horas (2 días y medio) y 81,7 horas (3 días y medio) solo para poder recorrer el territorio asignado. Esto partiendo del supuesto de que una persona promedio tarda entre 10 y 15 minutos en recorrer 1 km.

“Para 2021 los recursos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) se redujeron en una tercera parte respecto al 2020, pero hay que tener en cuenta que un año antes la asignación de recursos también había bajado. Y situaciones similares se dieron con los fondos de otras entidades dedicadas a la conservación” explicó Karen Chacón investigadora del capítulo ambiental.

La experta alertó que para 2021 el de Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), ente que ejecuta el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), se redujo en un 83%, por mencionar un ejemplo.

“Uno de los grandes logros de Costa Rica en materia ambiental es la recuperación de cobertura forestal, y esto obedece a varios factores, y uno de ellos es precisamente la incorporación del pago por servicios ambientales. Entonces, descuidar ese logro es un riesgo, porque tenemos la posibilidad de que se pierda cobertura arbórea” detalló la investigadora.

La experta aseguró que no se trata solo es un tema de cuánto personal tiene el país para las tareas de conservación, sino demás del tipo de recursos y capacitación que reciben.

“Costa Rica tiene esquemas de protección, pero no basta con eso, no se trata solo de crear el espacio, sino que además hay que garantizar que la biodiversidad, que los ecosistemas presentes en esa zona mantengan un buen estado, y no sabemos eso; porque en el país no hay información para conocer eso” agregó la experta.

En esa línea, el informe advierte que es urgente buscar fuentes alternativas para financiar la conservación más allá de los recursos del Estado.

“Se necesitan mejoras en recursos humanos, técnicos y tecnológicos. No podeos quedarnos solo con los recursos del Estado, entendiendo que cada vez son más limitados, debemos valorar otras alternativas como alianzas publico privadas, o el co-manejo, una herramienta que se aplica poco en el país” puntualizó la experta.

