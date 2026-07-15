Enorme cachalote apareció muerto en piscina marina de Cahuita

Funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE), del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), atendieron el hallazgo de un cachalote que apareció sin vida en una piscina natural de Cahuita.



El cetáceo medía entre ocho y nueve metros de longitud. El animal se encontraba en un avanzado estado de descomposición y en un sitio de difícil acceso, por lo que no fue posible el ingreso de maquinaria pesada para completar su remoción.



Ante estas condiciones, los equipos realizaron las labores de forma manual, utilizando equipo de protección y siguiendo las recomendaciones técnicas emitidas por SENASA.

"El personal técnico retiró y dispuso adecuadamente una parte importante de los restos óseos, entre ellos segmentos de la columna vertebral y costillas. El objetivo fue disminuir los impactos ambientales y sanitarios en la zona", señaló el MINAE.

Se desconoce cuánto tiempo tenía el cachalote en el lugar.

La atención del caso se realizó en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Talamanca, el Consejo Local de Cahuita, el proyecto Turtle Rescue Cahuita y voluntarios.



Las instituciones desarrollaron acciones conjuntas para reducir los riesgos sanitarios y ambientales asociados al incidente y disponer de una parte importante de los restos del animal.

