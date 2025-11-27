"Enfrentamos un desgaste que no podemos ignorar", reclaman enfermeros de Hospital del Trauma

"A pesar de nuestra vocación y del compromiso que nos impulsa a brindar atención de calidad, hoy enfrentamos un desgaste físico y emocional que no podemos seguir ignorando. Las jornadas extenuantes, la complejidad creciente de los casos y la responsabilidad clínica que asumimos cada día han dejado huellas en nuestra salud, en nuestras familias y en nuestra motivación. Somos la primera línea en la atención hospitalaria, quienes permanecemos al lado del paciente en los momentos más críticos, sosteniendo la excelencia que caracteriza a la Red de Servicios de Salud".

De esa manera resumieron los enfermeros del Hospital del Trauma, en La Uruca de San José, la situación que viven en la actualidad y por la que demandan un ajuste salarial.

Ese extracto forma parte de una carta que casi 400 profesionales de ese sector remitieron el 21 de octubre anterior al gerente general de la Red de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Antonio Monge, y de la que Teletica.com tiene copia.

Se trata de uno de los cuatro escritos que recibió el funcionario ese mes, como parte de las exigencias que buena parte de los trabajadores de salud ha planteado en procura de mejores remuneraciones. Las otras tres misivas las enviaron médicos, farmacéuticos y nutricionistas, indicó a este medio el directivo nacional de la Unión de Personal de (UPINS) de la aseguradora estatal, Rolando Salazar.

De hecho, esos cuatro grupos llevaron a cabo el 13 de noviembre pasado un "plantón" para aumentar su presión. A la protesta llevaron pancartas con mensajes como "Sin Enfermería no hay salud, pero sin salario digno no hay Enfermería", "Mismo esfuerzo, misma sombra, ¡reajuste salarial ahora!", así como "Profesionales calificados, salarios desvalorizados: una contradicción que enferma al sistema".

"Sin embargo, la brecha entre nuestras responsabilidades y la retribución actual ha crecido con los años y con el costo de vida, rompiendo el equilibrio básico entre trabajo y bienestar. Esta falta de reconocimiento económico no solo erosiona la motivación, sino que incrementa la rotación y pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio. "Un ajuste salarial justo no es un privilegio, es una medida necesaria para cuidar a quienes cuidan, estabilizar equipos, preservar el conocimiento adquirido y garantizar que el Hospital del Trauma siga siendo un referente de excelencia y humanidad", reza la nota.

Los funcionarios del centro médico alegan que no han recibido incrementos significativos en la escala salarial durante los últimos ocho años, lo que ha provocado una "desactualización significativa" frente a las condiciones económicas del país.

Tal situación —amplía la carta— se agrava por el aumento sostenido de las cargas laborales, la complejidad de los casos atendidos y la exigencia de mantener altos estándares de calidad en un ambiente demandante.

Los firmantes y su representante sindical afirman que sus salarios son inferiores a los de otros centros médicos, tanto públicos como privados.

"Esta desventaja competitiva afecta la capacidad de la institución para atraer y retener talento calificado, incrementando la rotación y poniendo en riesgo la continuidad y calidad del servicio. Muchos profesionales han optado por aceptar ofertas en otras instituciones donde se reconoce de manera más justa su experiencia y especialización, lo que repercute directamente en la estabilidad de los equipos y en la atención que reciben los pacientes", subraya el documento.

Los funcionarios recordaron que la Enfermería cumple un rol esencial en la atención hospitalaria, el manejo de pacientes y la seguridad clínica. Asimismo, señalaron que la falta de reconocimiento económico repercute en la motivación laboral, lo que, a su vez, puede impactar negativamente en indicadores de calidad, satisfacción de los pacientes y clima organizacional.

De ahí que un ajuste en las remuneraciones como el pretendido puede contribuir —sostiene la misiva— a fortalecer la calidad del servicio, al asegurar su continuidad y la experiencia del equipo, al tiempo que se mejora la imagen institucional con empleadores competitivos en el sector salud.

Repercusiones internas

El mismo día de la manifestación, en su sesión ordinaria, la Junta Directiva del Instituto de Seguros conoció un documento que se denominó Informe para la valoración del ajuste técnico salarial por factor de mercado correspondiente a Enfermería.

Sin embargo, ese día, la cúpula de la aseguradora acabó por solicitar cambios para que la Gerencia de la Red de Servicios de Salud presentara un nuevo reporte, confirmó la institución ante una consulta de Teletica.com. No se precisó cuándo debía estar listo el documento ni cuándo se volvería a discutir el tema.

La Junta Directiva subrayó a este medio que el tema constituya una de sus prioridades y de la gerencia correspondiente.

Ambas instancias se dijeron conscientes del impacto en el bienestar del personal y en la calidad del servicio que se brinda en la Red de Salud del Instituto de Seguros.

El reclamo de un ajuste salarial en el Hospital del Trauma llegó unas semanas antes de que funcionarios de todas las instituciones públicas demandaran —con una marcha realizada el miércoles en San José— la convocatoria inmediata de la Comisión Negociadora de Salarios, a fin de que se valore un incremento "justo y digno" en sus remuneraciones.

​