“Sin salario digno no hay Enfermería”: Personal se tira a la calle en Hospital del Trauma

Decenas de funcionarios del Hospital del Trauma, en La Uruca, San José, se tiraron a la calle para pedir una mejora salarial.

Lo hicieron mediante un “plantón” realizado entre los turnos, de manera que no se interrumpieran los servicios ofrecidos por el centro médico. Básicamente, la dinámica inició a las 12:30 p. m. con la participación de quienes iniciarían turno poco después; y siguió hasta pasadas las 3 p. m., con los que salieron.

En el movimiento participaron médicos, enfermeros, farmacéuticos y nutricionistas, quienes demandan un ajuste en sus remuneraciones.

Para ello, llevaron pancartas con diferentes consignas con mensajes como “Sin Enfermería no hay salud, pero sin salario digno no hay Enfermería”, “Mismo esfuerzo, misma sombra, ¡reajuste salarial ahora!”, así como “Profesionales calificados, salarios desvalorizados: una contradicción que enferma al sistema”.

"Se está haciendo una manifestación, un parón, debido a que ha habido un aumento de cargas a nivel laboral y diferencias salariales con respecto a otros sectores, tanto el privado, comercial y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)", explicó uno de los participantes, Sebastián González. "En esa sobrecarga y demanda que tenemos los enfermeros, y en general médicos, nutricionistas, asistentes y demás; ha sido porque se ha aumentado a más de un 100%, hemos trabajado el 130% porque el Ministerio de Salud tiene un edificio anexo el cual no está metido en la estadística que la institución permite", agregó.

La manifestación fue convocada por la Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (UP-INS), que incluso ha mantenido reuniones con la Gerencia del Hospital del Trauma, sin que a la fecha se haya logrado acuerdo alguno.

Precisamente, un día antes, el directivo nacional de ese sindicato, Rolando Sánchez, explicó a Teletica.com que el centro médico se ha mostrado receptivo. Sin embargo, el dirigente advirtió que, de no tenerse alguna respuesta a las cartas que cada grupo de profesionales entregó en encuentros previos, se tienen previstas nuevas protestas.