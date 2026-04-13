Encuentran plantas eléctricas y bombas sumergibles de agua enterradas en cerro Conchuditas

Oficiales de Fuerza Pública y del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) realizaron un importante operativo en el cerro Conchuditas, en Cutris de San Carlos.

Los policías hallaron un hueco cubierto con tablas, plástico y tierra entre los caños Moreno y Mayrena (vea video adjunto).

Al removerlos, ubicaron ocho plantas eléctricas, seis bombas sumergibles de agua, cinco pichingas con combustible y siete más vacías.

Además, los oficiales decomisaron un rollo de manguera de 20 metros, 30 sacos de cal, 150 kilos de cianuro en sacos, así como 12 piletas en funcionamiento.

El operativo es parte de la estrategia para evitar la extracción ilegal de materiales —entre ellos, oro— que causan importantes daños ambientales en la zona.