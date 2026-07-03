Emprendedores podrán capacitarse gratuitamente

La Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines (CANACODEA), con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lanzó una nueva convocatoria de su Programa de Acompañamiento Empresarial.

La iniciativa ofrece becas al 100% para comerciantes y personas emprendedoras que buscan fortalecer y formalizar sus negocios en Costa Rica.

El programa tiene una duración de 18 horas distribuidas en seis semanas, con clases virtuales los martes y jueves de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Además, incluye una sesión inicial y concluye con una graduación y ceremonia de premiación presencial.

Los mejores participantes recibirán premios económicos de hasta $450, destinados a trámites de formalización, membresía en CANACODEA y otras necesidades del negocio.

“Este programa se va a desarrollar en diferentes módulos que van a abordar diferentes temáticas. Tiene módulos que abordan temas de marketing, finanzas, operaciones y además tiene toda una plataforma de inteligencia artificial que ponemos a disposición de los participantes”, explicó Johan Rodríguez, director ejecutivo de CANACODEA.

Como parte de la iniciativa, los emprendedores también tendrán acceso a MIA, una herramienta de inteligencia artificial disponible vía WhatsApp las 24 horas, que actúa como mentora empresarial.

La convocatoria inicia el 23 de julio de 2026 y busca ampliar el alcance del programa en el país. Los únicos requisitos son ser mayor de edad, tener una idea de negocio o contar con un emprendimiento de hasta 10 colaboradores.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: [https://canacodea.org/programa-de-acompanamiento-empresarial/]

