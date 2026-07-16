“El usuario no está viendo la afectación”: 9-1-1 mantiene protocolo alterno tras falla

El Sistema de Emergencias 9-1-1 mantiene activo un protocolo de contingencia tras la afectación tecnológica registrada la mañana de este jueves, mientras las autoridades trabajan para restablecer por completo la herramienta utilizada para trasladar incidentes a las instituciones de respuesta.

Gerardo García, de la oficina de prensa del 9-1-1, explicó a Telenoticias que la central telefónica presentó una falla durante aproximadamente cinco minutos. La recepción de llamadas se mantiene habilitada para la ciudadanía.

​"La llamada va a ingresar, la va a tener un operador, pero no estamos utilizando la herramienta habitual para la atención del reporte, sino que tenemos una contingencia preparada", explicó García.

Según detalló, el usuario no percibe una afectación directa, ya que los operadores continúan recopilando la información y enviando los reportes a las instituciones correspondientes mediante una ruta alterna.

​"Estamos dando una ruta alterna a todas las instituciones. El usuario sigue recibiendo el mismo servicio", indicó.

El funcionario señaló que el protocolo se activó tanto en el Centro de Llamadas ubicado en San Pedro como en el Centro Operativo de Pavas, instalaciones que cuentan con mecanismos preparados para reducir el impacto ante fallas tecnológicas.

García recordó que las personas pueden contactar al sistema mediante la llamada telefónica tradicional o por medio de la aplicación 911 CR, la cual permite enviar reportes vía chat y compartir la ubicación en tiempo real.

La caída del sistema fue reportada inicialmente por la Central de Bomberos, que confirmó una afectación en la central telefónica del servicio a partir de las 9:28 a. m.

Las autoridades aún no han informado la causa de la falla tecnológica ni el momento exacto en que finalizará la contingencia.