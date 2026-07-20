El regreso a clases también traerá de vuelta la restricción vehicular

La restricción vehicular por número de placa volverá a aplicarse este lunes en el centro de San José, luego de permanecer suspendida durante las vacaciones escolares de medio año.



La medida regirá de 6 a. m. a 7 p. m. y, en este inicio de semana, afectará a los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2.



El control se retomará con el regreso de las actividades educativas y laborales.



El Ministerio de Obras Públicas y Transportes recordó que la restricción busca disminuir la congestión vehicular en la capital, por lo que hizo un llamado a los conductores a verificar el último dígito de su placa.