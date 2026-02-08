"El docente no va a poder competir con una red": Ministro justifica regulación de celulares

La regulación del uso de celulares en los centros educativos despertó toda clase de reacciones desde que fue planteada por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Valga recordar que en el último año, países alrededor del mundo empezaron a prohibir el uso de dispositivos entre los menores de edad e, incluso, a bloquear el acceso de redes sociales a niños y adolescentes. Esta situación abrió el debate sobre que iba a hacer Costa Rica.

Iniciativas se presentaron en la Asamblea Legislativa y, paralelamente, se pusieron en marcha estudios para conocer lo que pensaban al respecto los profesores.

La opción de prohibir los teléfonos en las escuelas y colegios se descartó. En su lugar, se optó por regular el uso de los aparatos.

"Nosotros no estamos eliminando el uso de dispositivos electrónicos, llámese celulares o tabletas. No. Lo que estamos diciendo es que lo estamos regulando. Es muy diferente eliminar. "Muchos países de Europa, desarrollados, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo han eliminado del todo. Incluso hasta redes sociales, como Australia. Nosotros lo que estamos diciendo es que se regule para que se use estrictamente para usos meramente pedagógicos", resaltó en entrevista con Teletica.com el titular del ramo, Leonardo Sánchez.

Así, cuando el docente considere que el celular puede aportar en el aprendizaje, este permitirá que los estudiantes lo saquen y hagan uso del mismo.

"Pero caso contrario, si es para ver redes sociales, el docente a más no poder competir con una red social. Entonces el estudiante se va a distraer, no va a poner atención y está más que demostrado científicamente, porque esto lo hicimos sobre la base de los estudios más recientes, que existe una pérdida de atención y, por tanto, un problema de aprendizaje en los estudiantes, porque se distraen", explicó el jerarca.

A lo anterior, el ministro agregó que existe un fenómeno en el que los dispositivos se han utilizado para ciberbullying, en el tanto que se han registrado casos en los que alumnos graban a sus compañeros para burlarse de estos o para motivar peleas, entre otras situaciones que ocurren en los centros educativos.

Tales comportamientos tienen importantes repercusiones emocionales y de salud en muchos estudiantes, razón por la cual, en la reforma del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y Conducta recientemente aprobada por el Consejo Superior de Educación (CSE) se contemplaron castigos para este tipo de usos de los teléfonos, los cuales no han sido especificados por la cartera.