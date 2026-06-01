Dos computadoras, audífonos y perfume entre bienes sustraídos durante toma de Rectoría

Los primeros informes de artículos robados durante la toma de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) empiezan a llegar.

Dos computadoras portátiles valoradas en ₡600.000 cada una, unos audífonos de gamer de ₡80.000 y hasta un perfume de hombre de ₡50.000, destacan entre los bienes que la Vicerrectoría de Docencia reportó como sustraídos durante la protesta que se extendió del 22 de abril al 13 de mayo.



Las laptops son marca Dell Pro, pertenecen al centro educativo y estaban asignadas a dos funcionarios de apellidos Vargas y Fajador. También se detectó la pérdida de un trípode, propiedad de la institución.

Sin embargo, la casa de enseñanza no fue la única que sufrió el robo de objetos, pues los audífonos y el perfume citados pertenecían a personal que labora en el edificio tomado por un grupo autodenominado "Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA)".

A la lista se suman otros dos audífonos y un ventilador pequeño, todo esto propiedad de una misma servidora de apellido Torres.

El total de lo sustraído tiene un costo total de ₡1,4 millones, tal y como se desprende del oficio VD-1810-2026, del que Teletica.com tiene copia.

La ausencia de los artículos se detectó el 27 de mayo pasado, cuando el personal regresó a las oficinas y pudo hacer la revisión del caso. Ese mismo día se formuló la denuncia respectiva ante la Oficina de Seguridad y Tránsito, y un día más tarde ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Precisamente, la sustracción de objetos durante la toma fue dada a conocer por el rector Carlos Araya durante una intervención que tuvo ante el Consejo Universitario (CU), en la que se refirió a la pérdida de coffee makers, microondas y productos de limpieza, entre otros.

Según reveló el sitio de noticias El Observador, los daños en la infraestructura ascienden los ₡21,4 millones. No obstante, a ello deben sumarse otros costos como los asociados a labores extraordinarias de atención por parte de Seguridad y Tránsito por ₡14,2 millones, así como a otros gastos en infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones por ₡2,3 millones.