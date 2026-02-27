Director del OIJ revela el millonario monto que le pusieron a su cabeza

Un monto de alrededor de $100.000 es el valor que se puso por la cabeza del actual director general interino de Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y entonces ministro de Seguridad Pública, Michael Soto.

Al menos esa fue la cifra que se indicó en un reporte hecho al Centro de Información Confidencial (CICO) de la Policía Judicial, en el que se mencionó una lista de nombres de personas que —en apariencia— iban a ser blancos de ataques, entre los que destacó el de quien en ese momento era jerarca de la administración de Carlos Alvarado (2018-2022).



Esa llamada fue recientemente vinculada con un hombre de apellido Cambronero, conocido como "Jake", detenido la mañana del jueves como sospe﻿choso de legitimación de capitales.

"Se trata de una llamada telefónica que entra al Centro de Información nuestro, que básicamente habla de que un grupo de personas, cinco nombres dan, unos nombres con apellido y otros solo alias, de que quieren atentar contra varias personas. Una de esas menciona mi nombre, cuando yo ejercía como ministro de Seguridad. Los compañeros del Organismo en ese momento hicieron la investigación y no lograron en ningún momento corroborar que esos nombres que se mencionaban ahí realmente tuvieran un plan elaborado para acabar con mi vida. "Entonces, sencillamente ahí se manejó y se identificaron las personas y hasta ahí llegamos. Los compañeros que continuaron con la investigación, ahora sí de legitimación, por el caso que se allana, introducen dentro del informe esa llamada como para hacer ver al juez que hay un nivel de organización dentro del grupo. Pero sencillamente eso es lo que ocurrió", explicó el jefe policial.

Soto rechazó que se haya hecho identificado algún pago a cambio de su asesinato.

"Vamos a ver, sí es una mención de, me parece, que $100.000 o una cosa así. Pero es una información telefónica que nunca se corroboró al 100% porque entró por la línea confidencial. Nunca se logró establecer que ninguna de las personas que allí se mencionaban realmente tuviera un plan; sino que, sencillamente, fue una información, se trató de corroborar, no se logró. Eso no significa que no haya ocurrido, significa que los compañeros no lo lograron y hasta ahí llegó", señaló el vocero en entrevista con Teletica.com.

El director general interino explicó que, si bien públicamente ese tipo de informaciones son poco comunes, lo cierto es que las amenazas contra las jerarquías de los cuerpos policiales no son extraños.

De ahí que el jefe policial no tenga claro si ese dato que recibió el Organismo de Investigación Judicial tiene relación con algún trabajo que haya llevado a cabo alguna vez. También rechazó que ese amedrentamiento esté vinculado de alguna forma con un soborno que él haya rechazado.

Incluso, mencionó que ni siquiera conoce al sospechoso ni a su esposa, de apellido Guevara, que también figura como imputada.

Actualmente, "Jake" permanece aprehendido, a la espera de que la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial resuelva su situación jurídica en el expediente 21-000123-1322-PE (conocido mediáticamente como caso "Herencia"), donde figura como sospechoso de ocultar y encubrir bienes provenientes del narcotráfico. La pareja, por su parte, se mantiene en fuga.

El Ministerio Público relaciona al matrimonio con la compra de bienes muebles e inmuebles, la constitución y el uso de sociedades para adquirir e inscribir bienes, así como la creación de actividades económicas utilizadas como "mampara".

Se estima que los sospechosos poseen propiedades y vehículos cuyo valor asciende a los ¢1.000 millones.