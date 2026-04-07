Director del hospital de Puntarenas suspendido temporalmente del cargo

El director del Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria, Rándall Álvarez, fue suspendido dos meses del cargo.

La información la confirmó la oficina de prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en un breve comunicado, en el que únicamente se detalla que el funcionario "enfrenta un proceso de investigación".

"Esta medida tiene como objetivo facilitar el desarrollo de la investigación y garantizar la transparencia del proceso. "Por tratarse de un procedimiento en trámite, la institución no se referirá a detalles adicionales, con el fin de no comprometer la investigación ni los derechos de las partes involucradas", señala la nota de prensa.

Valga recalcar que la separación del servidor llega en momentos en los que se lleva a cabo una pesquisa general en el centro médico, por aparentes favorecimientos a pacientes de clínicas privadas y la presunta inacción de las autoridades ante las denuncias que alertaban al respecto.

La médica del servicio de Cardiología del establecimiento de salud, Jimena Araya, fue quien hizo públicas las aparentes anomalías en una entrevista con Telenoticias, realizada el 19 de marzo anterior.



Ese mismo día, la Dirección General del Monseñor Sanabria —sin mencionar directamente a Álvarez— informó que lo planteado por su doctora estaba en la fase preliminar.

La revelación del esquema de supuestos favorecimientos motivó la intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR).

Quien asumirá el puesto de forma interina será David Díaz.