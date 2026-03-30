Hospital endurece control a referencias de clínicas privadas tras denuncia de favorecimientos

Luego de que una de sus funcionarias denunciara públicamente aparentes favorecimientos a los pacientes de médicos ligados a clínicas privadas, el Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria, en Puntarenas, endureció sus controles a las referencias.

Ahora, la institución cuenta con un mecanismo de asignación de citas, que solamente permite otorgar una a aquellos casos que hayan sido debidamente validados por las jefaturas. De esta forma se deja atrás la práctica de aprobación individual por parte de especialistas.

El cambio fue referido por la Dirección Médica del establecimiento de salud a la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), que hizo un pedido de cuentas luego de que Telenoticias hiciera eco de las denuncias de la doctora del servicio de Cardiología, Jimena Araya.

Mediante un comunicado, difundido este lunes, el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa indicó que, en el marco de su función de vigilancia del derecho a la salud, se solicitó una reunión a las autoridades de la institución.

Además del nuevo mecanismo, se implementó un control de referencias provenientes de medicina mixta, las cuales requieren el visto bueno del área de salud correspondiente y una validación previa.

De igual forma, en relación con la gestión de listas de espera quirúrgicas, se apuntó el uso de un sistema que tiene como responsable a la Unidad de Atención a las Personas, que se complementa con controles en la asignación de salas de cirugía.

Los casos antiguos, por su parte, serán atendidos mediante programas extraordinarios de pago por resultados y jornadas de producción.

Entretanto, el centro médico enfatizó en que las jornadas ordinarias se da atención prioritaria a casos de trauma, cáncer, hospitalizaciones, condiciones agudas y los relacionados con recursos de amparos.

Bajo la lupa

El Monseñor Víctor Manuel Sanabria refirió a la Defensoría que los procesos denunciados están en investigación y que, en virtud de esa situación, no es posible dar información específica sobre los casos particulares.

La Dirección Médica del hospital ratificó que todas las denuncias presentadas han sido "debidamente canalizadas" ante las instancias competentes.

En esa línea, se puntualizó que algunas de las quejas están a cargo de la Subárea de Investigación de la Gerencia Administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Otras están en fase de investigación preliminar. Mientras varios de los expedientes relacionados con llegadas tardías, incumplimiento de de guardias y disponibilidades, son tramitados mediante el Sistema Integrado de Procesos Administrativos (SIPA). Uno de los casos incluso ameritó un peritaje médico de la Gerencia Médica.

Las autoridades del establecimiento de salud aseguraron haber llevado adelante gestiones externas con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).