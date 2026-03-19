Hospital de Puntarenas investiga aparentes favorecimientos a pacientes de clínicas privadas

El Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria investiga una supuesta red de favorecimiento a pacientes de clínicas privadas ligadas a algunos de sus médicos.

Lo anterior a partir de una denuncia hecha por la doctora del servicio de Cardiología del establecimiento de salud, Jimena Araya (vea video adjunto de Telenoticias).

Mediante un comunicado, la Dirección General del centro médico aseguró que el caso hecho público por su funcionaria está en la fase preliminar, como parte del debido proceso que se inició a partir de los planteamientos de la personera.

"La Administración está obligada a actuar bajo los principios de legalidad, objetividad, confidencialidad y presunción de inocencia, lo cual implica que no es posible divulgar detalles del proceso en curso ni emitir juicios anticipados mientras las investigaciones no hayan concluido", enfatizó la institución en su pronunciamiento.

Asimismo, en la nota de prensa, la Dirección General del Monseñor Sanabria dijo estar comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y la debida atención de quejas como la de Araya.

La denunciante sostiene haber identificado un esquema en el que, presuntamente, se favorecía a pacientes de clínicas ligadas a médicos que laboraban en el hospital. Esto luego de que se les diera prioridad sobre enfermos diarios que llevan años en la lista de espera para ser atendidos.

De acuerdo con la doctora, un funcionario del área de Emergencias en apariencia coordinaba los estudios para los beneficiados e, incluso, comentaba los casos al Hospital México para que ahí se les practicaran cateterismos.

La personera, además, indicó que los pacientes supuestamente llegaban con carpeta o un papel donde un administrativo, que luego los ingresaba al sistema de los médicos.

Araya aseguró que decidió denunciar lo sucedido por pacientes que han muerto o que —por ejemplo— tienen hasta tres años de esperar por el respectivo tratamiento para insuficiencias cardiacas o que en Consulta Externa sufren la cancelación de citas por permisos otorgados, incapacidades o planes remediales.

El Monseñor Sanabria hizo un "llamado a la prudencia" en la difusión de información, lo cual puede derivar en "percepciones erróneas o afectar la institucionalidad".

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