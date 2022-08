Desde Peñas Blancas hasta Cartago: romero durmió en la montaña para cumplir promesa

“Estaba entre la montaña y escuché a los coyotes de cerca”. Esto lo dice Jorge Herrera, quien llegó a la Basílica de Los Ángeles desde Peñas Blancas.



Él es oriundo de Monteverde y dice haber caminado más 300 kilómetros para agradecer un milagro a la Virgen de los Ángeles.



“Vine donde la Virgencita porque ella hizo un milagro en mi vida. Me trajo de nuevo a mi madrecita, ella estuvo a punto de irse. Tenía esta deuda”, dijo Herrera.



Ana Lidia Villalobos Villegas, de 86 años, padeció del corazón y tenerla con vida fue un regalo para Herrera.

“Son muchos kilómetros. Me mantuve con la fe. Pasé momentos muy difíciles en la montaña del Parque Santa Rosa. Me agarró la noche, tenía montaña por todo lado y escuché a los coyotes muy de cerca. Pensé en la Virgen porque no había para donde agarrar, a esas horas ni buses se pueden agarrar”, destacó.