Denuncian que mirador de cocodrilos en Tárcoles opera sin permisos del SINAC

El abogado ambientalista, Walter Brenes, denunció que el mirador de cocodrilos recientemente inaugurado en Tárcoles fue construido y comenzó a operar sin contar con permisos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

El señalamiento se sustenta en un documento oficial SINAC, fechado el 24 de marzo, al que tuvo acceso Telenoticias. En ese oficio, la oficina subregional de Orotina confirma que no ha otorgado ningún permiso, autorización ni visto bueno para la construcción del mirador.

Además, el documento señala que no existe ningún trámite en curso relacionado con esta obra dentro de los registros del SINAC.

Pese a ello, la estructura comenzó a recibir visitantes desde este miércoles, según anunció la propia empresa a cargo del proyecto a través de sus redes sociales.

Telenoticias solicitó una posición oficial tanto al SINAC como a la Fiscalía Ambiental; sin embargo, al cierre de esta información, ambas gestiones se mantenían en trámite.

También se intentó obtener la versión del operador del mirador, pero desde su oficina de comunicación indicaron que los voceros oficiales de la empresa se encuentran fuera del país y que no fue posible contactarlos.