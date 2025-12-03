Declaraciones de candidato presidencial generan reclamo de China y le pide "no jugar con fuego"

La Embajada de China en Costa Rica emitió este martes un comunicado de prensa en el que reaccionó duramente ante las declaraciones dadas por el candidato del partido Liberal Progresista, Eli Feinzaig, quien sugirió reestablecer relaciones con Taiwán.

En el comunicado, la sede diplomática le dijo al aspirante presidencial que "no jugar con fuego" y le atribuyó utilizar un tema interno de aquella nación para generar un "show político" acá.

Esto ocurre luego de que Feinzaig defendiera su idea, durante una entrevista con el diario La Nación, de reestrablecer relaciones diplomáticas con Taiwán, sin romper relaciones ni diplomáticas ni comerciales con China.

La embajada aseveró que el gobierno de la República Popular de China es "el único que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino".

En el mensaje, divulgado en las redes sociales de la embajada, se recalca el principio de una sola China, que plantea que Taiwán no es un país independiente.

Para entender la magnitud de ese tema es necesario retroceder a mediados del siglo pasado, cuando una guerra civil sacudió a China, conflico que ganaron los del bando comunista.

El bando de los nacionalistas perdió y salió de la parte continental para asentarse en una isla (entonces conocida como Formosa pero ahora llamada Taiwán), reclamando ser una nación independiente, cosa que China niega.

En el pasado, Costa Rica tuvo relaciones diplomáticas con Taiwán pero durante el gobierno de Óscar Arias el país dio un giro y estableció el vínculo con China continental, lo que implicó a su vez romper relaciones con la isla.

