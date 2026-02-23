Curso lectivo 2026 inició con retos de infraestructura y nuevas medidas de disciplina

Este 23 de febrero inició oficialmente el curso lectivo 2026 para 1.088.000 estudiantes en todo el país, en medio de desafíos en lectoescritura, matemáticas, infraestructura y convivencia estudiantil.

El acto protocolario se realizó en la Escuela Buenaventura Corrales, en San José, donde autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) detallaron las principales acciones y retos para este año (ver video adjunto de Telenoticias).



El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, aseguró que uno de los objetivos prioritarios será reforzar la lectoescritura y las matemáticas, áreas que presentan rezagos en el sistema educativo. Como parte de las medidas, a partir de este año se aplicará una prueba nacional de escritura que se integrará a la macroevaluación.



Según explicó el jerarca, la decisión se tomó tras un plan piloto realizado el año anterior para medir el nivel de los estudiantes en esta materia. El propósito es garantizar que quienes egresen de primaria y secundaria dominen los contenidos establecidos en el currículo nacional.



Cambios en disciplina y uso del celular



Entre las novedades del curso lectivo 2026 destaca la regulación del uso del celular en las aulas. El MEP no prohibirá completamente los dispositivos, pero los docentes tendrán la potestad de autorizar o restringir su empleo durante las clases.



Además, la mala utilización de los celulares —especialmente en casos vinculados con acoso— podría incidir en la nota de conducta. Este rubro cobrará mayor relevancia este año, ya que perder puntos en conducta podría implicar la pérdida del curso, aun cuando el estudiante tenga buenas calificaciones académicas.



Las autoridades también indicaron que se procurará trabajar con grupos más pequeños; sin embargo, en zonas de alto crecimiento poblacional persisten problemas de matrícula.



200 estudiantes sin clases en San Rafael de Alajuela



En San Rafael de Alajuela, cerca de 200 estudiantes no pudieron iniciar lecciones este lunes debido a la falta de espacio. El ministro señaló que ya fue adjudicada una empresa para construir un módulo adicional con varias aulas.



Mientras concluyen las obras, el MEP recurrirá al traslado de estudiantes a centros educativos cercanos para atender la demanda. La zona, junto con El Coyol y La Guácima, registra un importante crecimiento residencial e industrial, lo que ha incrementado la presión sobre la infraestructura educativa.



Infraestructura: 101 centros en condición urgente



El inicio del curso lectivo se da en medio de preocupaciones por el estado de la infraestructura. Actualmente, 874 centros educativos mantienen órdenes sanitarias vigentes y 101 se encuentran en categoría urgente o roja, lo que implica riesgo estructural y necesidad de atención prioritaria.



La Cámara Costarricense de la Construcción alertó que la crisis en infraestructura educativa se arrastra desde hace años y urgió fortalecer la planificación, priorizar el mantenimiento preventivo y garantizar mayor transparencia en la ejecución de proyectos.



Según el MEP, se han invertido más de $500 millones en cerca de 1.000 centros educativos mejorados, remodelados o construidos, y se redujeron en un 20% las órdenes sanitarias. No obstante, las autoridades reconocen que aún queda un número importante de instituciones por intervenir. Para este año se creó una línea presupuestaria específica para mantenimiento.



Con este panorama, el curso lectivo 2026 inicia con el desafío de mejorar el rendimiento académico, fortalecer la disciplina y garantizar condiciones seguras y adecuadas para miles de estudiantes en todo el país.

