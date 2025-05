¿Cuándo un caso de ‘bullying’ puede ser sancionado con cárcel?

El bullying, lejos de ser una simple broma escolar, puede convertirse en una conducta delictiva con consecuencias penales, incluso para estudiantes menores de edad.

En Costa Rica, la Ley de Justicia Penal Juvenil permite procesar judicialmente a jóvenes desde los 12 años si cometen delitos, lo que puede derivar en sanciones como la privación de libertad.

La fiscal aclara que no todas las formas de bullying son delitos, pero sí pueden cruzar esa línea.

“Se ha dicho que todo el bullying es delito y en realidad no todo el bullying es delito. El colegio está obligado a denunciar ante la Fiscalía esa conducta, no importa si es delito o no es delito. Nosotros somos los encargados de determinar si ahí existe un delito o no.