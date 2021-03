CTP espera tener lista, en un mes, aplicación para taxistas rojos

El Consejo de Transporte Público espera tener lista y operando, en un mes, la aplicación Batsë, que busca ordenar e impulsar el servicio de taxis rojos en el país.



Manuel Vega, director del CTP, aseguró que en ese plazo arrancarán con el uso de la plataforma, que funcionará muy similar a otras aplicaciones que ya operan en el país como Uber o Didi.

Actualmente el Consejo trabaja en lograr la validación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en el tema tarifario, que funcionará mediante un taxímetro virtual que debe aprobarse.

Socialización

Al corte de este lunes, la plataforma Batsë sumaba 4.341 concesionarios registrados y 4.461 conductores de los 11.800 taxis que hay en todo el país.

La aplicación es obligatoria, pero el CTP reconoce que no podrá exigirla en esta primera etapa.

“Hay una obligatoriedad intrínseca, definitivamente, pero también un choque de realidad. Son personas (los taxistas) que no están acostumbradas a ese proceso tecnológico, no todas tienen una cuenta del banco, algunos tienen problemas de crédito y preguntan si los pueden embargar… Son muchas dudas que hay ir aclarándoles y ayudándoles, entonces la obligatoriedad no es un mazazo.